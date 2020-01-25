Ahmet Nur Çebi'den Avcı ve Sergen Yalçın açıklaması

Çebi, Aydın'ın Söke ilçesinde Söke Beşiktaşlılar Derneğinin açılışında yaptığı konuşmada, Elazığ'da yaşanan depremden dolayı üzgün olduklarını, yaralılara şifa, hayatını kaybedenlerin yakınlarına da başsağlığı dilediklerini belirtti.

Beşiktaş için birlik ve beraberliğin Beşiktaşlılık ruhunun ve cemiyetçiliğin çok önemli değerler olduğuna işaret eden Çebi, "Bizim 'kazanmak için sevmedik' diyen şarkılar ve türkülerimiz var. Dolayısıyla biz ayrıyız. Diğerlerinden pozitif anlamda farklıyız. Birlik ve berberlik olmadan başarı gelmiyor. Birbirimizi daha çok sevip daha çok değer vermeliyiz. Bunu özellikle rica ediyorum." diye konuştu.

Çebi, teknik direktör Abdullah Avcı'yla yolların ayrılmasıyla ilgili değerlendirmesi ve Sergen Yalçın isminin gündemde olup olmadığının sorulması üzerine, "Hocamızla vedalaştık. Henüz yenisini bulamadık. Herkesin ismi geçiyor." ifadelerini kullandı.

Açılışa, Söke Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu ve Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel de katıldı.