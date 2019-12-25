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25.12.2019 - 15:54 | | İSTANBUL (İHA)

Ahmet Nur Çebi'den Cüneyt Çakır sorusuna cevap yok

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Kulüpler Birliği toplantısı çıkışında derbinin hakemleri Cüneyt Çakır ve Mete Kalkavan’a maç verilmemesiyle ilgili sorulan soruyu yanıtlamadı.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, derbide düdük çalan Cüneyt Çakır ve VAR hakemi olarak görev yapan Mete Kalkavan’a bu hafta sonunda oynanacak olan karşılaşmalarda görev verilmemesiyle ilgili sorulan soruyu yanıtlamadı.

Kulüpler Birliği’nde bugünün gündem maddelerinin farklı olduğunu ifade eden Ahmet Nur Çebi, “Derbiyle ilgili konular kendiliğinden yürüyor. Buradan takip edin” açıklamasını yaptı. Bilindiği gibi Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, derbinin ardından hakem kararlarına tepki göstermiş ve bu konuyla ilgili basın toplantısı düzenlemişti.

Çebi, düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamalar nedeniyle PFDK’ya sevk edilirken, Beşiktaş Kulübü de dün TFF’ye başvurarak, VAR hakemi Mete Kalkavan ile maçın hakemi Cüneyt Çakır arasında geçen VAR konuşma kayıtlarının açıklanması talebinde bulundu.

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