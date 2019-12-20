Ahmet Nur Çebi'den Kadıköy kararı! Derbide...

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 16.haftasında Kadıköy'de Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.

Ortaçizgi'nin edindiği bilgiye göre; Kadıköy'de oynanacak olan karşılaşmada Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'de protokoldeki yerini alacak.

Ahmet Nur Çebi, sabah saatlerinde Ümraniye Nevzat Demir Tesislerine giderek futbolcularla sohbet ederek, onlarla beraber Kadıköy'e geçecek.

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