20.12.2019 - 21:40 |
Ahmet Nur Çebi'den Kadıköy kararı! Derbide...
Spor Toto Süper Lig'de gözler Kadıköy'de oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisine çevrildi. Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin maça geleceği öğrenildi. Çebi, protokoldeki yerini alacak
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 16.haftasında Kadıköy'de Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.
Ortaçizgi'nin edindiği bilgiye göre; Kadıköy'de oynanacak olan karşılaşmada Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'de protokoldeki yerini alacak.
Ahmet Nur Çebi, sabah saatlerinde Ümraniye Nevzat Demir Tesislerine giderek futbolcularla sohbet ederek, onlarla beraber Kadıköy'e geçecek.
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