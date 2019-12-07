Ahmet Nur Çebi'den transfer açıklaması!

İşte Başkan Çebi'nin yaptığı önemli açıklamalar;

Beşiktaş taraftarına söyleyebileceğim en önemli şey şu: Onların desteği olmadan ne Beşiktaş enerjisini bulabilir ne de biz yönetim işlerimizi yapabiliriz. Onlardan takımı motive edecek tezahüratlar bekliyorum. Takımı demotive edebilecek tezahüratlardan kaçınmalarını rica ediyorum. Son 3 maçta harikalardı. Onlar motive ettiklerinde de pozitif bir sonucun geldiğini görüyoruz.

Tazminatlarını aldıklarını görüyorsunuz. Kulübün her tarafına mutsuzluk ve bezginlik sirayet etmişti. Bananecilik vardı. Ceketini alan gitmiş. Ben bunlara 'kaçmışlar' diyorum.

"BEŞİKTAŞ TARAFTARINA HAKARET ETMİŞ OLURSUNUZ"

Eski başkan isteseydi, bunları yapanları bulup, onlara sorarak bunun cevabını bulabilirdi. Ben kimsenin benim taraftarımı aşağılayacak şekilde hareket etmesini tasnif etmiyorum. Beşiktaş taraftarı dik bir taraftardır. Kimsenin parasını alıp olumsuz bir tezahürat yapmaz. Yaparsa içinden geldiği için yapmıştır. Birisi gelip, Beşiktaş taraftarına para verip tezahürat yaptırıyor derseniz, Beşiktaş taraftarına hakaret etmiş olursunuz.

Kasamıza gelen 1 lira para yok. Yöneticilerimizin katkılarıyla bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Yeni bir finans formülü arıyoruz. Bu yoldan beraber çıkacağız. UEFA'ya gidememekse gidememek. Acı ama gerçek. Ben popülist konuşmuyorum.

Taraftarla ilgili bir kampanya aklımızda var ancak şu an açıklamak istemiyorum. 2 hafta sonra açıklayacağım. Bizim taraftarımız 10 bin - 20 bin kişi değil. Biz milyonlarız.

"UEFA'YA GİDEMEYEBİLİRİZ!"

Sorunlar çok büyük. Diğer kulüplerde de var. Eğer Beşiktaş camiası, taraftarı, divan kurulu herkes olursa buradan beraber çıkacağız. Ben bunu tek başıma yapamam. Beşiktaş Kulübü'nün gelirleri tamamen temlikli. Kasaya giren 1 lira yok. Yeni bir finans düzeni bulmaya çalışıyoruz. Bu zamana kadar yöneticilerle birlikte elimizden elimizden geldiğince bir şeyler yapmaya çalıştık. UEFA'dan men gelebilir.

Bugüne kadar 3 aylık ödeme yaptık. Ben bitecek demiyorum ama bitebilir. Herkesin hazırlıklı olması gerektiğini söylüyorum.

Taraftardan beklediğim kombinelerini alacaklar, formalarını alacaklar, biletlerini alacaklar, pozitif tezahüratlar yapacaklar.

"TFF TRANSFERE İZİN VERMİYOR"

Transfere ihtiyacımız olduğunu düşünüyoruz. 2 tane transfer düşünüyoruz. Birisi forvet. Ötekisi de orta saha gibi düşünüyoruz. TFF Lisans Kurulu bize şu anda 'transfer yapamazsınız' dedi. 'Elinizdeki oyuncuları çıkarmanız gerekiyor' dedi. Abdullah Avcı’nın bazı istekleri var ama TFF transfer yapmamıza engel olacaklarını söyledi mali şartlar gereği. Devre arası transfer yapamayacağız gibi duruyor ve sanırım UEFA’dan men geliyor. Taraftar bunları bilsin.

ABOUBAKAR, CENK TOSUN VE TALISCA...

Geçen yaz yapmamız gereken 16 milyon euroluk transfer, bize verilen limitin aşıldığını gösteriyor. Sat-al yapabiliyoruz ancak. Bizim kapımızı şu anda çalan kimse yok. Lisans kurulu ile biraz itişip kakışacağız gibi görülüyor. Bize kapı açılırsa ona göre 1-2 transfer yapacağız. Aboubakar, Cenk Tosun ve Talisca defteri kapandı.

"BÜTÇEMİZ ONLAR YÜZÜNDEN 90 MİLYON EURO OLDU"

Bir futbolcuyu satın alma opsiyonuyla alıp geliyorsunuz ancak oyuncuyla bir şey konuşmuyorsunuz. Buna beceriksizlik mi diyelim, iş bilmezlik mi diyelim. Transfer komitesi başkanı toptan anlamayan, esnaflığı olmayan birisi nasıl olur anlamıyorum. O günden sonra zaten bizim bütçelerimiz 90 milyon euroların üstüne çıktı. Elini kolunu sallayan gelip gitti. Son 3 senede kulüp tren istasyonu gibi oldu.

. (Hayatta Beşiktaş Radyo)