Ajax-Lille: 3-0

Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda Ajax, Johan Cruijff Arena'da milli futbolcularımız Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Fransa temsilcisi Lille'i ağırladı.

Ev sahibi ekip mücadeleyi baştan sona üstün bir oyun ortaya koydu ve maçı 3-0'lık skorla kazandı. Geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi'ne damga vuran Hollanda ekibi bu sezon da adından sıkça söz ettirecek gibi gözüküyor. Ajax'a galibiyeti getiren golleri 18. dakikada Promes, 50. dakikada Alvarez ve 62'de Tagliafico attı.

Lille ise maç boyunca güçlü rakibine karşı herhangi bir direnç gösteremedi. Milli futbolcularımızda Zeki Çelik maça 11'de başladı. Yusuf Yazıcı ise 63. dakikada Ikone yerine oyuna girdi. Her iki futbolcu da kariyerlerindeki ilk Şampiyonlar Ligi maçına Ajax karşısında çıktı.

Alınan bu sonuçla Ajax Şampiyonlar Ligi'ne 3 puanla başladı. Grubun diğer maçında Valencia, deplasmanda Chelsea'yi 1-0'lık skola mağlup etti