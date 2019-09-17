Ajax-Lille Şampiyonlar Ligi maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda?

Ajax-Lille maçının başlamasına artık saatler kaldı. UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu ilk maçında geçtiğimiz sezonun flaş ekibi Ajax, sahasında Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'li Lille'i konuk edecek. Amsterdam Arena'da oynanacak olan müsabaka öncesinde futbolseverler bu maçın yayın bilgilerini araştırmaya başladı. Peki Ajax-Lille Şampiyonlar Ligi H grubu ilk maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

AJAX-LİLLE ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Ajax-Lille Şampiyonlar Ligi maçı bu akşam saat 22:00'de başlayacak. Şampiyonlar Ligi' nde ilk hafta maçları arasında en dikkat çeken müsabakalardan bir tanesi olan Ajax-Lille maçında Sırp hakem Srdjan Jovanovic düdük çalacak. Johan Cruyff(Amsterdam Arena)'da oynanacak olan müsabaka beIN SPORTS MAX HD 2 ekranından naklen yayınlanacak.