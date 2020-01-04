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HaberlerBeşiktaş Haberleri Ajdin Hasic krizi büyüyor
04.01.2020 - 08:00 |

Ajdin Hasic krizi büyüyor

Beşiktaş’ta bundan önceki yönetim geleceğe yatırım adına Ajdin Hasic ile sözleşme yaparken, Başkan Ahmet Nur Çebi bu şartları kabul etmiyor. Ajdin Hasic ve temsilcisi bu şartları düşünmek için zaman isterken, yönetimin belirlenen ücretten fazlasına yanaşmayacağı bildirildi.

Ajdin Hasic krizi büyüyor

Beşiktaş’ta bundan önceki yönetim geleceğe yatırım adına Ajdin Hasic ile sözleşme yaparken, Başkan Ahmet Nur Çebi bu şartları kabul etmiyor.

Genç yeteneğe verilecek 1 milyon 700 bin euroluk imza parasını şaşkınlıkla karşılayan siyah-beyazlı yönetim bu ücreti düşürmek için kıran kırana pazarlık yapıyor. Başkan Çebi ve idareciler hem oyuncuya hem de menajerine en fazla 700 bin euro verebileceğini ilettiler.

Ajdin Hasic ve temsilcisi bu şartları düşünmek için zaman isterken, yönetimin bu ücretten fazlasına yanaşmayacağı bildirildi. Yaşanan kriz biraz daha büyürken siyah-beyazlı idarecilerin gerekirse davalık olmayı göze aldığı öğrenildi.

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