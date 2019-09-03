Akhisar'da ErdoÄŸan olmadÄ±

Akhisarspor'da ErdoÄŸan YeÅŸilyurt transferi gerÃ§ekleÅŸmedi.

GurbetÃ§i sol kanat oyuncusunu kadroya katmayÄ± Ã§ok isteyen yeÅŸil-siyahlÄ±lar, Sivasspor Teknik DirektÃ¶r RÄ±za Ã‡alÄ±mbay'dan onay Ã§Ä±kmayÄ±nca transferi gerÃ§ekleÅŸtiremedi.

Son gÃ¼n transfer hamlesi yapmayan Akhisar'da kulÃ¼p bulmalarÄ± istenmesine raÄŸmen bir tÃ¼rlÃ¼ ayrÄ±lmaya yanaÅŸmayan yabancÄ±lar Dany ve Cikalleshi ise elde kaldÄ±. Yaz dÃ¶neminden bu yana takÄ±mdan ayrÄ± antrenÃ¶r eÅŸliÄŸinde Ã§alÄ±ÅŸan ikiliye af Ã§Ä±kmasÄ±nÄ±n gÃ¼ndemde olmadÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi. SÃ¶zleÅŸmeleri gereÄŸi oynamadan garanti Ã¼cretlerini almaya hak kazanacak iki futbolcuyla ilgili kararÄ± yÃ¶netim verecek.

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