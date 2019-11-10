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10.11.2019 - 11:57 | | AKHİSAR, (DHA)

Akhisarspor eriyor

TFF 1'inci Lig'de şampiyon olarak Süper Lig'e dönmeyi hedefleyen Akhisarspor, 3 maçtır galibiyete hasret kaldı. Son 5 haftayı tek galibiyetle geçen yeşil-siyahlı ekip zirve hedefini ıskaladı.

Akhisarspor eriyor

Ligin 6'ncı haftasında liderliğe kadar yükselen yeşil-siyahlılar, ardından düşüşe geçip birçok maçta tekrardan zirveye oturma fırsatını tepti. Son maçta deplasmanda direkt rakiplerinden olan Büyükşehir Belediye Erzurumspor'la golsüz berabere kalan Akhisar, galibiyet hasretini 3 haftaya çıkardı. Rakiplerinin arasından bir türlü sıyrılamayan Akigo, milli maçlar için sezona verilen 1 haftalık araya 11 maçta 18 puanla girdi. Ligin en zor deplasmanlarından birini oynadıklarını söyleyen teknik direktör Mehmet Altıparmak, galibiyet kaçmasına rağmen alınan puan için oyuncularını kutladı.

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