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20.09.2019 - 12:31 | | AKHİSAR, (DHA)-

Akhisarspor eski oyuncularına rakip

TFF 1'inci Lig'de pazar günü zirve yarışındaki rakiplerinden Hatayspor'u konuk edecek Akhisarspor, eski futbolcularına da rakip olacak.

Akhisarspor eski oyuncularına rakip

Geçen sezon Akhisar kadrosuyla Süper Lig'den düşmenin acısını yaşayan Barbosa ve Bokila, transfer döneminde Hatayspor'un yolunu tuttu.

Akhisarspor'da 2 sezon forma giyerek Ziraat Türkiye Kupası ve Süper Kupa'yı kazanan kadronun önemli isimlerinden olan Portekizli Barbosa, bu sezon Hatay formasıyla 4 lig maçına çıkarak 1 gol attı. 2016-17 sezonunun devre arasında gelen, daha sonra Romanya'ya kiralık giden ve Akhisar'da geçen sezon 7 golle takımın sürpriz golcüsü olan Demokratik Kongolu Bokila ise yeni takımında 1 maçta sonradan oyuna dahil oldu.

Zorlu 90 dakika öncesi Bjarnason, Eray ve Çekdar'ın iyileştiği Akhisarspor'da Hadzic'in ise sakatlığı sürüyor.

İnanılmaz gol sevinci!
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