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09.12.2018 - 20:45 | | MANİSA (AA)

Akhisarspor - Fenerbahçe: 3-0 (İşte maçın özeti)

Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun 15. hafta maçında Fenerbahçe deplasmanda Akhisarspor'a 3-0 yenilerek küme düşme hattına geriledi. İşte maçın özeti...

Akhisarspor - Fenerbahçe: 3-0 (İşte maçın özeti)
Damien Comolli yıkıldı!
Damien Comolli yıkıldı!
Damien Comolli yıkıldı!
Damien Comolli yıkıldı!Haberin Tüm Fotoğrafları

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Akhisarspor'a deplasmanda 3-0 mağlup olan Fenerbahçe, averajla küme düşme hattına geriledi. Spor Toto Akhisar Stadı'ndaki mücadelenin ilk yarısını Jeremy Bokila'nın golüyle 1-0 önde tamamlayan Akhisarspor, ikinci yarıda Elvis Manu'nun golüyle farkı 2'ye çıkardı. Uzatma bölümünde Adrien Regattin'le bir gol daha bulan yeşil-siyahlı ekip, müsabakadan 3-0 galip ayrıldı.

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