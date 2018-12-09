Akhisarspor - Fenerbahçe: 3-0 (İşte maçın özeti)

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Akhisarspor'a deplasmanda 3-0 mağlup olan Fenerbahçe, averajla küme düşme hattına geriledi. Spor Toto Akhisar Stadı'ndaki mücadelenin ilk yarısını Jeremy Bokila'nın golüyle 1-0 önde tamamlayan Akhisarspor, ikinci yarıda Elvis Manu'nun golüyle farkı 2'ye çıkardı. Uzatma bölümünde Adrien Regattin'le bir gol daha bulan yeşil-siyahlı ekip, müsabakadan 3-0 galip ayrıldı.