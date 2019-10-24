Akhisarspor işi sıkı tutacak

Bu periyotta yalnız Giresunspor'a mağlup olan yeşil-siyahlı ekip, 28 Ekim Pazartesi günü deplasmanda oynayacağı Osmanlıspor sınavına hazırlanıyor.

Başkent'e kazanmaya gideceklerini söyleyen teknik direktör Mehmet Altıparmak, "Bizim için iç saha-dış saha farkı yok. Milli maçlar için sezona verilen aradan sonra kazanmak çok önemliydi. Geçen hafta Eskişehirspor karşısında hata yapmayıp 3 puanı hanemize yazdırdık. Şimdi bir sonraki araya kadar seri yakalamayı kendimize hedef seçtik. Rakibimiz Osmanlıspor'u iyi tanıyoruz. Deplasmandan iyi futbol ve iyi bir sonuçla dönmek istiyoruz" diye konuştu. Akhisarspor'da Taha'nın da iyileşmesiyle sakat ya da cezalı futbolcu kalmadı.