Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Haberler1.LigAkhisarspor işi sıkı tutacak
24.10.2019 - 10:49 | | İZMİR, (DHA)

Akhisarspor işi sıkı tutacak

TFF 1'inci Lig'de son 5 maçtan 4 galibiyet çıkaran zirve takipçisi Akhisarspor, bir sonraki milli araya kadar kazanma serisini sürdürmek istiyor.

Akhisarspor işi sıkı tutacak

Bu periyotta yalnız Giresunspor'a mağlup olan yeşil-siyahlı ekip, 28 Ekim Pazartesi günü deplasmanda oynayacağı Osmanlıspor sınavına hazırlanıyor.

Başkent'e kazanmaya gideceklerini söyleyen teknik direktör Mehmet Altıparmak, "Bizim için iç saha-dış saha farkı yok. Milli maçlar için sezona verilen aradan sonra kazanmak çok önemliydi. Geçen hafta Eskişehirspor karşısında hata yapmayıp 3 puanı hanemize yazdırdık. Şimdi bir sonraki araya kadar seri yakalamayı kendimize hedef seçtik. Rakibimiz Osmanlıspor'u iyi tanıyoruz. Deplasmandan iyi futbol ve iyi bir sonuçla dönmek istiyoruz" diye konuştu. Akhisarspor'da Taha'nın da iyileşmesiyle sakat ya da cezalı futbolcu kalmadı.

    Saha Dışı | Doğukan Manço II
    daha fazla video için
    SON DAKİKA SPOR HABERLERİ
    TÜM HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Formula 1'de Renault'a diskalifiye cezası

    Formula 1'de Renault'a diskalifiye cezası

    Unai Emery kötü tabloyu değiştiremedi

    Unai Emery kötü tabloyu değiştiremedi

    Penbe: Gönlümüzden F.Bahçe'yi elemek geçiyor

    Penbe: Gönlümüzden F.Bahçe'yi elemek geçiyor

    Trabzonspor Krasnodar maçı muhtemel 11'ler! Maç saat kaçta hangi kanalda?

    Trabzonspor Krasnodar maçı muhtemel 11'ler! Maç saat kaçta hangi kanalda?

    Sıradaki Haber