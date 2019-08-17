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17.08.2019 - 15:30| AKHİSAR, (DHA)

Akhisarspor startı veriyor

TFF 1. Lig'e 7 yıl sonra düşmenin acısını yaşayan Akhisarspor, şampiyonluk hedeflediği sezona yarın Adanaspor'u ağırlayarak başlayacak.

Akhisarspor startı veriyor

Spor Toto Akhisar Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak maçı Hakem Yasin Kol yönetecek. Karşılaşmanın bilet fiyatları VIP 40, kapalı ve misafir 30, maraton 20, kale arkaları 10 TL olarak açıklandı.

Lig öncesi geçen sezon Süper Lig'deki kadrosunun iskeletini koruyup 9 takviye yapan yeşil-siyahlılarda son transferler Bosna Hersekli golcü İrfan Hadzic ve Galatasaray U21'den alınan Çekdar'ın da lisansları çıktı. Sezon öncesi son provada Galatasaray'la Ankara'da oynadığı Süper Kupa finalini 1-0 kaybeden Akigo'da yeni takımıyla ilk lig maçına çıkacak Teknik Direktör Mehmet Altıparmak, "Tek hedefimiz şampiyonluk. Lige evimizde galibiyetle başlamak istiyoruz" dedi.

 

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