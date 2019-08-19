Akhisarspor transfer düşünmüyor

Altıparmak, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Adanaspor'u yenerek lige galibiyetle başladıkları için mutlu olduklarını söyledi. Maç içinde istediklerini tam olarak yerine getiremediklerini kaydeden Altıparmak, "Ancak galip gelmeyi başardık. Takım olarak tempo yaparak, ayağa oynadığımızda, topu kanatlara aktardığımızda iyi pozisyonlar yakaladık. İlk yarıda kaçırdığımız penaltıyı gole çevirsek maç daha farklı olabilirdi." ifadelerini kullandı.

Milli maç arasına kadar bir çok takımın temposunu yakalayamayacağını kaydeden Altıparmak, "Biz bu araya kadar puan kaybetmek istemiyoruz. Önümüzdeki Bursaspor maçı var, bu maça odaklanacağız. Bu ligde mücadele eden takımlar kazanıyor. Şu anda transfer düşünmüyoruz, 3 haftalık periyottan sonra lazım olursa bir transfer daha yapabiliriz." diye konuştu.

Tek gollü galibiyet

Geçen sezon Süper Lig'e düşen Akhisarspor, Rajko Rotman'la bir penaltı atışından faydalanamadığı müsabakada Adanaspor'u Burhan Eşer'in penaltıdan bulduğu golle 1-0 mağlup etti.

Yeşil-siyahlı ekibin yeni kadrosuna dahil ettiği kaleci Gökhan Değirmenci, Burhan Eşer, Tolga Ünlü, Theodor Bjarnason, İrfan Hadzic, Erhan Çelenk ve Çekdar Orhan takımlarıyla ilk maçına çıktı. Geçen sezonu başka takımlarda kiralık olarak geçiren Bertuğ Bayar ile Alperen Babacan da dün ilk 11'de sahaya çıktı.