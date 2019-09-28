28.09.2019 - 12:53 | | AKHİSAR, (DHA)
Akhisarspor zorlu deplasmanda
TFF 1. Lig'de 5 maçta topladığı 10 puanla haftaya zirve ortağı olarak başlayan Akhisarspor, yarın yarıştaki rakiplerinden 9 puanlı Fatih Karagümrük'e konuk olacak.
Tadilat çalışmaları tamamlanan Vefa Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak 90 dakikayı Yiğit Arslan yönetecek. Yeşil-siyahlı ekipte hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Bayburt Özel İdarespor maçında bileğinde çatlak meydana gelen Taha forma giyemeyecek. Ligde üst üste 2 maçını kazandıktan sonra kupada Bayburt'a seri penaltılarla elenen Akhisar'da Teknik Direktör Mehmet Altıparmak, "Artık tamamen şampiyonluk hedeflediğimiz lige konsantre olduk. Çok zorlu bir deplasmana çıkacağız. Tırmanışımızı sürdürmek istiyoruz" dedi.