Akhisarspor'a Poepon çalımı

Transferde uzun süredir ilk 11'de direkt oynayacak skorer bir yabancı golcü almak için arayışlarını sürdüren Akhisar, geçen sezon Gazişehir Gaziantep'te Teknik Direktör Mehmet Altıparmak yönetiminde Play-Off şampiyonluğu yaşayan 32 yaşındaki Hollandalı Poepon'la her konuda anlaştı. Gazişehir yönetimi transfere son anda engel olarak Poepon'u eski kulübü Boluspor'a verdi. Poepon, Türkiye kariyerinde 3 sezonda 96 maçta 45 kez ağları sarsmıştı.

ÇEKDAR'LA 3 YILLIK ANLAŞMA

Akhisarspor, transferde Galatasaray'dan ayrılan 21 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu Çekdar Orhan'la 3 yıllığına anlaştı. Sarı-kırmızılılara 2017 yılında Almanya'dan transfer olan gurbetçi futbolcu, U21 Ligi'nde 49 maçta 22 gol attı. Çekdar, Almanya'da Borussia Mönchengladbach, Weppertal ve Oberhausen takımlarının altyapısında görev yaptı.