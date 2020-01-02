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Haberler1.Lig Haberleri Akhisarspor'a transfer yasağı şoku
02.01.2020 - 11:59 | | İZMİR, (DHA)

Akhisarspor'a transfer yasağı şoku

TFF 1. Lig'de sezonun ilk yarısında zirve hedefini tutturamayıp beşinci sırada kalan Akhisarspor, ara transfer döneminde kadrosunu takviye etmeye çalışırken, transfer yasağıyla sarsıldı. Ege ekibi, 2018 yılında Ziraat Türkiye Kupası ve Süper Kupa'yı müzesine götürerek büyük bir başarıya imza atmıştı.

Akhisarspor'a transfer yasağı şoku

Akhisar'a Süper Lig dönemindeki eski yabancı futbolcularına olan 2 milyon Euro civarında borcu nedeniyle transfer yasağı geldiği öğrenildi. Yasak ve alacaklı futbolcular konusunda açıklama yapmayan yeşil-siyahlı yönetim, borcu kapatarak transfer yapmanın yollarını arıyor. 

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Süper Lig'de 7 yıl boyunca mali olarak en istikrarlı kulüplerden olmayı başaran, geçen sezon başında Türkiye Kupası şampiyonluğu ve UEFA Avrupa Ligi'nden dev gelir elde eden Akhisarspor, bu sezona başlarken Josue, Dany gibi yabancılarıyla yollarını sorunlu ayırmıştı. Devre arasında mevcut kadrosundan yalnız Eray'la yollarını ayıran, diğer futbolcuları takımda tutmayı planlayan Akhisar'ın 12 Ocak'a kadar sürücek Antalya kampı yarın başlayacak.

Akhisarspor 2018 yılında Ziraat Türkiye Kupası ve Süper Kupa'yı müzesine götürerek büyük bir başarıya imza atmıştı.

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Akhisarspora transfer yasağı şoku

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