Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Haberler1.LigAkhisarspor'da Taha döndü
23.10.2019 - 13:20 | | AKHİSAR, (DHA)

Akhisarspor'da Taha döndü

TFF 1'inci Lig'de 16 puanla lider Hatayspor'un 1 puan gerisinde ikinci sırada bulunan Akhisarspor'da Taha'nın da iyileşmesiyle takımda eksik kalmadı.

Akhisarspor'da Taha döndü

Bayburt İl Özel İdare'yle 26 Eylül'de oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında ayak bileğinden sakatlanıp 1 aydır forma giyemeyen tecrübeli orta saha oyuncusu, takımla antrenmanlara başladı. Bu sezon sakatlıklar nedeniyle sıkıntı yaşayan yeşil-siyahlılarda kadronun tamamlanmasıyla derin bir nefes alan teknik direktör Mehmet Altıparmak, "Maçlara hep eksik çıktık. Bazı oyuncularımız geçen sezon Süper Lig'de düzenli forma giyemediği için sakatlık yaşadı. Antrenman tempomuz da ağır. Ancak şimdi tam kadroyuz. Son haftalarda iyi bir çıkış yakaladık. Bu çıkışı sürdüreceğiz" diye konuştu.

 

Denizlispor Yönetimi'nin basın toplantısına silahlı kişilerce baskın girişimi!
daha fazla video için
SON DAKİKA SPOR HABERLERİ
TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Kevin Campbell'den Trabzonspor'a ziyaret

Kevin Campbell'den Trabzonspor'a ziyaret

Darüşşafaka Tekfen: Birlikte güçlüyüz

Darüşşafaka Tekfen: Birlikte güçlüyüz

UEFA Avrupa Ligi'nde üçüncü hafta heyecanı

UEFA Avrupa Ligi'nde üçüncü hafta heyecanı

Çebi'nin başkanlığının ardından 2. istifa

Çebi'nin başkanlığının ardından 2. istifa

Sıradaki Haber