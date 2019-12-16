Akhisarspor'un deplasman kabusu

Evinde mÃ¼thiÅŸ bir istatistik yakalamasÄ±na raÄŸmen gurbette aynÄ± baÅŸarÄ±yÄ± gÃ¶steremeyen yeÅŸil-siyahlÄ± ekip, 29 EylÃ¼l'deki Fatih KaragÃ¼mrÃ¼k maÃ§Ä±ndan sonra Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± 5 deplasman sÄ±navÄ±nÄ± kazanamadÄ±. DÄ±ÅŸ sahada yaklaÅŸÄ±k 3 aydÄ±r galibiyet yÃ¼zÃ¼ gÃ¶rmeyen Akhisar, devreyi Boluspor ve KeÃ§iÃ¶rengÃ¼cÃ¼ maÃ§larÄ±yla noktalayacak. Akhisarspor Teknik DirektÃ¶rÃ¼ Mehmet AltÄ±parmak, BalÄ±kesir sÄ±navÄ±nÄ±n ardÄ±ndan iyi bir rakiple karÅŸÄ±laÅŸÄ±p 1 puan aldÄ±klarÄ±nÄ±, devreyi en iyi yerde tamamlamak istediklerini sÃ¶yledi.