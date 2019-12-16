16.12.2019 - 12:30 | | AKHÄ°SAR, (DHA) -
Akhisarspor'un deplasman kabusu
TFF 1. Lig'de deplasman fobisini bir tÃ¼rlÃ¼ yenemeyen Akhisarspor, BalÄ±kesirspor maÃ§Ä±ndan da golsÃ¼z beraberlikle dÃ¶nÃ¼p, lider Hatayspor'un 7 puan gerisine dÃ¼ÅŸtÃ¼. Ligde geÃ§en haftayÄ± ikinci sÄ±rada, direkt SÃ¼per Lig hattÄ±nda geÃ§en Akigo, Bal-Kes beraberliÄŸiyle 26 puanda kalÄ±p 27 puana ulaÅŸan BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye Erzurumspor'un ardÄ±nda Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ sÄ±raya geriledi. Bu sezon evinde 7 maÃ§ta 5 galibiyet, 2 beraberlik alarak hiÃ§ yenilmeyen Akhisar, deplasmanda ise 8 karÅŸÄ±laÅŸmada yalnÄ±z 2 galibiyetle yetinip zirve hedefini Ä±skaladÄ±.Â
Evinde mÃ¼thiÅŸ bir istatistik yakalamasÄ±na raÄŸmen gurbette aynÄ± baÅŸarÄ±yÄ± gÃ¶steremeyen yeÅŸil-siyahlÄ± ekip, 29 EylÃ¼l'deki Fatih KaragÃ¼mrÃ¼k maÃ§Ä±ndan sonra Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± 5 deplasman sÄ±navÄ±nÄ± kazanamadÄ±. DÄ±ÅŸ sahada yaklaÅŸÄ±k 3 aydÄ±r galibiyet yÃ¼zÃ¼ gÃ¶rmeyen Akhisar, devreyi Boluspor ve KeÃ§iÃ¶rengÃ¼cÃ¼ maÃ§larÄ±yla noktalayacak. Akhisarspor Teknik DirektÃ¶rÃ¼ Mehmet AltÄ±parmak, BalÄ±kesir sÄ±navÄ±nÄ±n ardÄ±ndan iyi bir rakiple karÅŸÄ±laÅŸÄ±p 1 puan aldÄ±klarÄ±nÄ±, devreyi en iyi yerde tamamlamak istediklerini sÃ¶yledi.