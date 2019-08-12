Akhisarspor'un sorunu gol

Kızılcahamam kampında Türkmenistan'ın Ahal takımına 1-0 mağlup olan yeşil-siyahlılar, Azerbaycan Premier Lig ekiplerinden Sumoayit ile 0-0 berabere kaldı. Ankara'da ise Süper Kupa finalinde Galatasaray'a yine tek golle mağlup olan yeşil-siyahlılar, birçok pozisyona girmesine rağmen topu çizgiden geçiremedi. Teknik direktör Mehmet Altıparmak'ın ise takımın genel görüntüsünden memnun kaldığı ancak yönetimden mutlaka yabancı golcü transferi istediği ifade edildi.

Gazişehir FK'dan Hollandalı golcü Rydell Poepon'u Boluspor'a kaptıran Ege ekibinin yurt dışında birçok futbolcuyla temasa geçtiği kaydedildi. Kurban Bayramı sonunda vites yükseltecek kurmayların yabancı forveti en kısa sürede takıma kazandıracağı dile getirildi. İyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini söyleyen Mehmet Altıparmak, "Adanaspor maçında gerçek kimliğimizi sahaya yansıtacağız. Elbette ufak tefek eksikliklerimiz var ama bu mazeret olmayacak. Tek hedefimiz sezonu şampiyon tamamlamak" diye konuştu.