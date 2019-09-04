Akhisarspor'un yabancÄ±larÄ± TÃ¼rkiye'de kaldÄ±

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04.09.2019 - 12:14| AKHÄ°SAR, (DHA)Â

Akhisarspor'un yabancÄ±larÄ± Türkiye'de kaldÄ±

SÃ¼per Lig'deki 7 yÄ±llÄ±k macerasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan TFF 1. Lig'e dÃ¼ÅŸmenin Ã¼zÃ¼ntÃ¼sÃ¼nÃ¼ yaÅŸayan Akhisarspor'un geÃ§en sezon kadrosunda yer alan yabancÄ±lar, transferde yine TÃ¼rk kulÃ¼plerini tercih etti.

Akhisarspor'un yabancÄ±larÄ± Türkiye'de kaldÄ±

Akhisarspor'da Portekizli Lopes, transfer dÃ¶neminde SÃ¼per Lig'de Kayserispor'un yolunu tuttu. AynÄ± Ã¼lkeden Barbosa ile Kongolu Bokila, TFF 1. Lig'deki rakiplerden Hatayspor'a transfer oldu.Â 

Akhisarspor'dan geÃ§en sezon devre arasÄ±nda ayrÄ±lÄ±p Ä°spanyol kulÃ¼bÃ¼ Malaga'yla anlaÅŸan UkraynalÄ± yÄ±ldÄ±z Seleznyov ise transferin son gÃ¼nÃ¼nde yine 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'a imza attÄ±. Akhisar'Ä±n 4 eski yabancÄ±sÄ± Ã¼lkemizden gitmezken kulÃ¼p bulmalarÄ± istenen Dany ve Cikalleshi de ayrÄ±lmaya yanaÅŸmayÄ±p takÄ±mda kaldÄ±. Akigo'da kadro dÄ±ÅŸÄ± olan iki yabancÄ± futbolcu Ã¶zel antrenÃ¶r eÅŸliÄŸinde Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor.

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