Aksal Yavuz ve Senad Ok son gelişmeleri değerlendirdi

Fenerbahçe muhabiri Senad Ok ile Trabzonspor yazarı Aksal Yavuz iki camiada yaşanan son gelişmeleri aktardı.

'Benim anladığım Ağaoğlu, Kulüpler Birliği Başkanı olmak istiyor'

Trabzonspor yazarı Aksal Yavuz, başkan Ahmet Ağaoğlu'nun Kulüpler Birliği başkanı söylentileri üzerine şu sözleri söyledi.

'Kulüpler Birliği seçimi yarındı, ertelendi. Yarım saat evvel sayın başkanla telefonda görüştük. Biliyorsunuz Ocak ayında yürürlüğe girmesi düşünülen lisans talimatı var. Artık bunun ileri tarihe ertelenmesini isteyen bir grup var anlaşılan. Fakat Ağaoğlu bunun yürürlüğe girmesini isteyenlerden. Camia, Ağaoğlu'nun Kulüpler Birliği Başkanı olması halinde Trabzonspor'a olan ilgisinin ve mesaisinin düşeceğini düşünüyor. Ben buna katılmıyorum. Ben sayın Ahmet Ağaoğlu'nun Kulüpler Birliği Başkanı olmasını isterim. Kendisi bu konuda net bir şey söylemedi fakat benim kendisinin açıklamalarından anladığım istiyor, başkan olabilir.'

'Ben Mehmet Özdilek ve Denizlispor Başkanı Ali Çetin'in Fenerbahçe maçı sonundaki açıklamalarını çok garip buluyorum. Yücel İldiz çok kaliteli bir teknik direktördür. Küme düşme hattından aldığı Denizlispor'u Süper Lig'e çıkardı. 2 senedir izlediğim en kötü Denizlispor bu hafta Fenerbahçe maçındakiydi. Başkan çıktı dedi ki 'Milyonları sokağa dökerim.' falan. Bu nedir ya?'

Trabzonspor'un güzel oyunu geçen seneden beri devam ediyor. Hani Sörloth oynayamazdı, hani Sturridge oynayamazdı. Bu oyuncuları desteklediğin, beslediğin takdirde oynar. Bu oyuncular hakkında basında neler söylendi. Obi Mikel de buna dahil. Maçın ilk 15 dakikasını izleyenler Trabzonspor'un farkı koşacağını düşündü. Gaziantep topun arkasına geçtiği için Trabzon 2 kulesiyle birlikte dedi ki 'Defans oynarsan seni yerle bir ederim.' Trabzonspor'un hucüm hattı ateş ediyor. Benim bu oyunu gördükçe koltuklarım kabarıyor. Uğurcan mı Altay mı dersen tabiiki Uğurcan derim. Çünkü daha hazır. Bir yorum yaparken geçmişinden de bahsetmek gerek. Uğurcan'a geçen yıldan beri birçok teklif var. Uğurcan bana yıllar önce 'Trabzonspor'un efsanelerinden olacağım' dedi. Ailesi Trabzonsporlu ve onu da öyle yetiştirdi. Kulüp çok zor durumda kalıp, biz seni göndermek istiyoruz demediği takdirde takımda kalır. Bana Uğurcan yazın dedi ki 'Ben boş mukaveleye imza atacağım ağabey' dedi. Gönderilmedikten sonra Uğurcan gitmek istemez. Takımın defansındaki problem devre arasındaki bir transferle çözülür. Trabzonspor'un Başakşehir maçı seyir zevki çok yüksek olacaktır. Tabiki favori Trabzonspor'dur.'

'Tolga transferi çok ciddi bir riskti, tebrik etmek lazım'

Fenerbahçe muhabiri Senad Ok, Fenerbahçe gündemiyle ilgili şunları söyledi;

'Fenerbahçe gibi bir kulübün 39 yaşındaki Emre'nin sağlık durumuna göre hareket etmesi bana düşündürücü. Bence Dirar'ın takıma katılmasıyla bir ivme yakalanır. Kruse de yoktu son maçta, o da dönecek. Taşlar yerine oturuyor takımda. Ben birçok kişinin aksine Fenerbahçe'nin çok kötü oynadığını düşünmüyorum. Ben daha da iyi olacağını düşünüyorum. Tolga'nın hakkını verelim. Çok ciddi bir travma. Futbol hayatı riske girdi. Para almadı. Burak hocanın çok ciddi bir mesaisi var. Pes etmediği için Tolga'yı ve kulübü tebrik etmek lazım. 2. tebriği de yönetim ve Ersun Yanal'a gönderelim. Rakibinin sakat oyuncusunu transfer ediyorsunuz. Bu çok ciddi bir risk. Buna rağmen haklı çıktığı için yönetimi kutlamak lazım. Birçok bölgede oynuyor, dirençli. Tolga, Jailson'un çok önünde testlerde. Teknik konusunda tabiki Jailson önde ama 90 dakika sağlam bir oyuncu gerekiyor.'

Konya maçında Aykut Hoca'nın sistemiyle Fenerbahçe'yi zorlayacağını düşünüyorum. Kruse dönecek, defans dörtlüsü oturdu zaten. Vedat önde oynar. Emre'nin uzun süre oynamama riski olsa hoca oynatmaz zaten önceki maç.