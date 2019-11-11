6 maçta 1 galibiyeti var Trabzonspor’un, 1 maç da berabere bitmiş. Anlayacağınız Alanyaspor’un, Trabzonspor’a karşı üstünlüğü var... Haftaya da lider girdiler...

Bordo-mavili ekipte sakatlar kervanına Sosa’ın da katılması; canları sıkmadı değil. Sosa’sız Trabzonspor; tuzsuz yemek, susuz yaz gibi!

Tüm bu olumsuzluklara rağmen 25. dakikada Abdülkadir Parmak’ın kırmızıyı görüp takımını bir kişi eksik bırakması; buyur buradan yak!

Konu açılmışken; Abdülkadir, topa hamle yaptı, ayağını rakipten kurtarması mümkün değildi. Dememiz o ki, kırmızı ağırdı.

Hani deriz ya bazen, mücadele edeceksin, koşacaksın. Trabzonspor on kişi kaldıktan sonra inanılmaz mücadele etti. Alan dalarttı, kanatları kapattı, orta sahayı kalabalık tuttu.

Alanyaspor’un bilhassa ilk yarı Cisse ile girdiği pozisyonlarda Uğurcan Çakır’ın mükemmel kurtarışları takım arkadaşlarına özgüven verdi... Bu pozisyonlardan biri gol olsaydı, Trabzonspor’un işi zorlaşırdı...

Bir eksik oynayan bordo-mavili takımın ya duran toplardan ya da penaltıdan gol bulma şansı vardı, nitekim öyle oldu... İki penaltıdan birini gole çevirdi Hosseini...Penaltılardan biri gol olunca; kalan dakikalar Trabzonsporluları kalp testine sokmuş oldu!

Şunu da bir kenara not düşelim; Trabzonspor’un penaltı golü galibiyet için ne kadar değerli ise Uğurcan’ı geçip filelerle kucaklaşmakta olan topun gol olmasını engelleyen Novak’ın hareketi de o derece kıymetliydi...

Bitirelim, onca eksiğe ve maçın büyük bölümünü 10 kişi oynamasına rağmen Trabzonspor, altın değerinde üç puanı alarak milli araya girdi.