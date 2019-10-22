Kadir Özcan’ın ardından…

Bugün 50 yaş üzerinde kime sorsanız, Trabzonspor’un efsane oyuncularından (rahmetli) Kadir Özcan’ı tanır ve de bilir...

Gençler de okuduklarından/duyduklarından bilir…

O, adı Süper Lig’e konulan “ Cemil Usta”nın hem saha içinde hem de saha dışında en yakın arkadaşlarından, Trabzonspor’un tarih yazdığı yıllar, rakip takım forvetlerini durduran ikiliden biriydi…

O ikiliden biri akla geldiğinde anılar tazelenir; o günler yad edilir…

Başta Trabzonsporlular olmak üzere tüm futbolseverlerin gönlünde taht kuran Kadir Özcan’ın aramızdan ayrılış yıldönümü bugün.

Trabzonsporluların onu unutması kolay değil.

O Trabzonsporluların ağır ağabeylerinden/ rol modellerinden, tarihin altın sayfalarına damga vuran; giydiği formanın/taşıdığı armanın hakkını veren oyunculardan biriydi çünkü…

Çocuklar mahalle aralarında futbol oynarken, kendine onun adını vermek “ ben Kadir Özcan’ım” demek için birbirleriyle yarışmıştır/kapışmıştır…

Zamanın delikanlıları, yavuklularının gözüne şirin görünmek, gönlünü fed etmek için saçlarını onun gibi uzatır, onun gibi tarar, onun gibi yürümeye çalışırdı…

Giyimine-kuşamına dikkat eden, bordo-mavi tarağı, horozlu aynayı cebinde taşıyan gençlerin İspanyol paça pantolon ve uzun saç merakı Kadir Özcan yüzündendi…

Gün geldi oynadığı futbolla, 7’sinden yetmişine Avni Aker’i “ Kadir… Kadir…” dedirterek inletendi…

70’li yıllarda doğan çocuklara “ Kadir” isminin konulmasının sebebi yine o’dur…

O’nu izleme şansına sahip olmayanlar, günümüz teknolojisi sayesinde Trabzonspor’un, Liverpool zaferini onun ağzından dinlemeye, Trabzonspor’un şampiyonluklara ambargo koyduğu yıllardaki maçlarda onu izlemeye devam ediyor hala…

Bugün bile milyonlarca Trabzonsporlu “ Kadir gibi bir stoperimiz olmadı/gelmedi..” diyorsa/diyebiliyorsa hala…

Ülke futboluna ve Trabzonspor’a çok şeyler vereceği/katacağı zamanda, ansızın çekip gitti aramızdan efsane…

“Ölüm bu; ne zaman nerede geleceği belli olmuyor, ne padişaha, ne zengine, ne de garibana minnet ediyor, herkesi aynı iştahla yutuyor…” tamam da;

Kadrini/kıymetini bilmediğimiz Kadir Özcan ve o’nun gibilerin kıymetini yaşarken de bilmeyi/öğrenmeyi başarabilsek!