Trabzonspor maça öyle hızlı başladı ki; rüzgar gibi...

Trabzonsporluların aylardır performansını merak ettiği Sturridge başlattı bu fırtınayı ve gol sağanağını, yardımcı oyuncu da Trabzonsporluların “kuzeyin çocuğu” dedikleri Sörloth...

Maçın ilk 15 dakikasının adını; Sturridge ve Sörloth A.Ş koysak yeridir!

9. dakikada Sörloth’un, kağıt helva kıvamındaki pasına Sturridge’nin keskin tıraş bıçağı biçimindeki vuruşu; ne denli golcü olduğunun en büyük göstergesi idi...

6 dakika sonra Sturridge’nin Sörloth’e paraşütle indirdiği topla Trabzonspor 2. golü buldu bulmasına da golden sonra Trabzonsporlu oyuncuları tanıyana aşk olsun; renksiz ve albenisiz futbol... Oysa Trabzonspor bu hızla farka koşar diye düşünüyordu taraflı tarafsız herkes...

Ve oyunun tamamen hakimi Gaziantep F.K... Bordo-mavili takımın bu denli dağınık oynamasının en büyük sebebi; orta sahayı rakibe teslim etmesinden kaynaklı... Parmak’ın gününde olmaması ve Ahmet’in günün en zayıf halkası olması...

Doğan Erdoğan oyuna girdikten sonra orta sahayı toparladı ama gözler Obi Mikel’i aramadı değil...

Trabzonspor golü yedikten sonra Sumudica’nın öğrencileri beraberliği de yakalayabilirdi... Fakat buna müsaade etmeyen bir kaptan vardı sahada dün...

Müthiş oynadı Sosa, sahada ayak basmadık yer bırakmadı... Attığı gole şapka çıkarılır; golün atıldığı mesafe yürümeye kalkılsa, su ve yemek molası verilecek uzunlukta! Genç Yusuf’un da golle tanışması gelecek adına umut verici...

Evet, dün Trabzonspor rüzgar gibi başladı, Sturridge ve Sörloth maça damga vurdu fakat skorun farklı, bir başka ifadeyle ligin yeni liderinin Trabzonspor olmasını kaptan Sosa istedi...