43. Dakikada anladık derbi izlediğimizi; aynı dakika içinde Trabzonspor’un Sörloth, Galatasaray’ın Belhanda ile yararlanamadığı pozisyonlar vardı, geri kalan dakikalara “derbi” demek için kırk şahit gerek!

İlk yarı bordo-mavili ekibin üretken olamamasının en büyük sebebi; sarı-kırmızılı oyuncular, Sosa ile Obi Mikel’in pas yollarını-bağlantılarını iyi kestiler, oyun kurmasını engellediler.

Kalabalık orta sahadan kanatlara bir türlü aktarılamayan toplar ve ileride yalnızları oynayan Sörloth…

Yusuf ile Nwakaeme, kademeli savunma yapan Galatasaray defansı arasında eriyip gittiler, çok etkisizdiler.

Hal böyle olunca işiniz duran toplara kalır ki nitekim öyle oldu…

50. Dakikada kaptan Sosa’nın serbest vuruşta Sörloth’un kafasına nişanladığı, bir başka ifadeyle navigasyona adres girer gibi yolladığı meşin yuvarlağı ağlara gönderen kuzeyin çocuğu oldu yine.

Trabzonspor’un golünden sonra derbinin ateşi yükseldikçe yükseldi! Bambaşka bir ikinci yarı izledik, kaçan goller saymakla bitmez… Bordo-mavili takım onlardan birini gole çevirse; sonuç Trabzonspor leyine çok daha farklı olabilirdi…

Risk alan Galatasaray karşısında Trabzonsporlu oyuncuların daha rahat oynamaları, sakin olmaları gerekirken, bu derece panik, stres yapmalarını, geri çekilmelerini anlamak mümkün değil?

Ayrıca Sturridge böyle bir maçta oynamayacaksa hangi maçta oynayacak?

Karşılaşma öncesi kime sorsanız Trabzonspor’u favori gösteriyordu… Ne de olsa Galatasaray çok eksik, Trabzonspor da çok formda idi… Karaman’ın öğrencileri kazanır diyenler haksız değillerdi ancak girilen net pozisyonlar harcanınca, ilk yarısı zevksiz, tatsız ve tuzsuz geçen, ikinci yarı ilk yarının aksine heyecan, keyif veren maçın Nagatomo böyle bitmesini istedi…

Özetle, Galatasaray, mağlup duruma düşmesine rağmen iyi tepki verdi, sahada aldıkları riskin, gösterdikleri tepkinin karşılığını bir puanla almış oldular.

Trabzonspor, şampiyonluk yolunda en büyük rakiplerinden Galatasaray’a bir puan vermekle kalmadı, moral verdi, hayat verdi, yukarılarda olmasını sağladı. Beraberlik golünü son dakikada yemeleri onlar adına ayrı bir üzüntü tabi ki…