Devre arası öyle bir zamanda yetişti ki Trabzonspor’un imdadına. Zira son haftalarda oynadıkları kötü futbolun en büyük sebeplerinden biri oyuncuların üzerinde olan yorgunluktan kaynaklı idi. Ayrıca son maçta rakibin Kayserispor olması da önemli noktaydı. Rakip başka olsaydı Trabzonspor’un işi kolay olmayabilirdi.

Kayserispor’un gücü de, ligdeki konumu da belli.

Dememiz odur ki, sonucu kestirmek o kadar zor olmadı...

O anlamda dün gece gol yağmuru vardı; Sörloth esti, Sturridge gürledi!

Sörloth’tan başlayacak olursak; olağanüstü oynadı kuzeyin çocuğu. Attı, attırdı. Gol krallığında iddialı olmasına rağmen asist yapmak genlerinde olsa gerek, attırmaktan da mutlu oluyor. Transferinde kim ve kimlerin emeği geçmişse, Trabzonsporluların teşekkür etmesi gerekir...

Dün geceye damga vuran bir diğer oyuncu Sturridge idi. Onu izlemek hakikaten keyif. Trabzonspor’a büyük katkı sağlıyor, sağlamaya devam edecek.

Sarı-kırmızılı takım güç olarak Trabzonspor’un ayarında olmadığından bordo-mavililer rahat oynadılar. Sosa, Obi Mikel ve Abdülkadir Parmak oyuna ağırlığını koyan diğer oyunculardı.

Mevsimlerin değişmesine rağmen Trabzonspor defansının oyun anlayışının değişmemesi, her maçta olduğu gibi inanılmaz hatalar yapmaları, hatalı goller yeme hastalığı dün gece devam etti.

Dedik ya, rakip başka bir takım olsaydı?

Şu hatırlatmayı da yapmadan bitirmeyelim; Trabzonspor şampiyonluk yarışında olmak istiyorsa, devre arası stoper ve ön liberoya mutlaka takviye yapmalı. Aksi halde 2. yarı zor geçer. Öyle ya hücum hattı tabir caizse ateş ediyor, defansı da sevenlerine saç-baş yolduruyor!