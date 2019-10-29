Sakatlıklar belini büktü bordo-mavili takımın, adeta revire döndü Trabzonspor…

Onazi, Ekuban ve Abdülkadir Ömür’ün yokluğuna alıştılar diyelim, Abdülkadir Parmak ve Obi Mikel’in böyle bir maçta olmaması hakikaten büyük kayıp…

Hal böyle olunca, ister istemez orta sahanın ve meşin yuvarlağın tapusunu Başakşehir’e vermiş oluyorsunuz! E bir de sağ kanatsız, başka bir ifadeyle tek kanatla oynayacaksınız…

Futbolda toplu defans, toplu hücum diye bir cümle vardır, Ünal Karaman’ın öğrencileri ilk yarı bunu yaptılar ve de zaman zaman çok başarılı oldular…

İlk yarıda göze hoş gelen futbol, bol gol pozisyonları izlememiş olsak da, iki kalenin toz-duman olduğu, iki milli kalecinin kalelerinde devleştiği pozisyonlar vardı ki, iki tarafı hop ayağa kaldıran, hop aşağıya oturtan…

20’de Uğurcan Çakır ve Hüseyin Türkmen’in aynı dakikada çifte kavrulmuş hamleleri; Başakşehir’in, 37’de Mert Günok’un inanılmaz kurtarışları Trabzonspor’un öne geçmesini engeldiler…

Bambaşka, nefes kesen bir ikinci yarı izledik…

Penaltı golüyle öne geçse de galibiyeti koruyamadı, defans arkasına atılan uzun top pahalıya patladı Trabzonspor’a… Penaltı golüyle beraberliği yakalayan Başakşehirli oyuncuların oynama iştahı arttı… Devamında Skrtel ile gelen galibiyet golü…

Dememiz o, hata yapanın kaybedeceği bir maç…

Eksik Trabzonspor dün İstanbul’dan puan ya da puanlar alarak dönmüş olsaydı; çok iyi olurdu, mağlup olmaları onlara çok şey kaybettirmez; sakatların düzelmesiyle kaldıkları yerden aynen devam ederler diyerek yazımızı bitirecekken, Sörloth, son dakikada son sözü söyledi “ Trabzon bitti demeden bitmez” ...