Aksel AktaÅŸ, Kayserispor'da!

SÃ¼per Lig ekiplerinden Ä°stikbal Mobilya Kayserispor, Fransa'nÄ±n Reims takÄ±mÄ±ndan Aksel AktaÅŸ'Ä± kadrosuna kattÄ±.Â

SarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± kulÃ¼pten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, 20 yaÅŸÄ±ndaki orta saha oyuncusu ile 3 yÄ±llÄ±k sÃ¶zleÅŸme imzalandÄ±ÄŸÄ± belirtildi. AÃ§Ä±klamada, sÃ¶zleÅŸmenin hem oyuncuya hem de Kayserispor'a hayÄ±rlÄ± olmasÄ± temennisinde bulunulurken, Aksel AktaÅŸ'Ä±n dÃ¼zenlenen tÃ¶renle sÃ¶zleÅŸmeye imza attÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.

Aksel AktaÅŸ'Ä±n, Fransa'nÄ±n 16 ve 18 yaÅŸ altÄ±, TÃ¼rkiye'nin ise 19 yaÅŸ altÄ± milli takÄ±mÄ±nda forma giydiÄŸi aktarÄ±ldÄ±.