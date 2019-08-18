Al Diagne'yi ver Falcao'yu!

NEVZAT DİNDAR

Monaco ile yakın ilişkiler kurduklarını söyleyen Albayrak’ın, Fransız kulübüne, “Diagne’yi düşünür müsünüz? Geçen sezon 30 gol attı. Biz de uyum sağlayamadı ama sizde belki çok iş yapar” diyerek öneride bulunduğu, Fransız kulübünün de bu ihtimali değerlendirmeye aldığı belirtildi.

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak’ın, “Monaco ile kardeş kulüp olduk” sözlerinin arkasında yatan neden belli oldu. Fransız kulübüyle transferde ortak hareket edileceğini söyleyen sarı-kırmızılı idarecinin kast ettiği şeyin, Diagne operasyonu olduğu ortaya çıktı.

Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak’ın, Falcao transferi için gittiği Monaco’da forvet arayan Fransız ekibinin yöneticilerine “Diagne’yi düşünür müsünüz? Geçen sezon 30 gol attı. Biz de uyum sağlayamadı ama siz de belki çok iş yapar” teklifini sunduğu belirlendi.

Bunun üzerine Ben Yedder dışında başka forvet takviyesi daha planlayan Monaco kulüp idarecilerinin Diagne’yi ihtimaller arasına yazdıkları belirtildi. Senegalli forvetin de Monaco’da oynamak için zorluk çıkarmayacağını bildirdiği öğrenildi.

Böylece Monaco’dan Falcao’yu istediği şartlarda almaya hazırlanan Galatasaray, Diagne’yi vererek bir taşla iki kuş vurmayı planlıyor.

Monaco’nun, alacağı ikinci forvet konusunda pürüz yaşaması halinde son ihtimal olarak Diagne’yi değerlendirme olasılığı bulunuyor. Böylece Falcao’nun da önü açılmış olacak.