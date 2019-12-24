Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGalatasaray Haberleri Al Duhail, Falcao yerine Mandzukic ile anlaştı
24.12.2019 - 08:28 |

Al Duhail, Falcao yerine Mandzukic ile anlaştı

Katar’ın Al Duhail kulübü, Juventus’tan Mandzukic’i transfer ettiği iddia edildi.

Katar kulübü Al Duhail, Mandzukic ile anlaştı. Bir süredir Galatasaraylı Falcao’yu izlediği iddia edilen Al Duhail’in Mandzukic ve Juventus ile yaptığı görüşmelerde anlaşma sağladığı kaydedildi.

Fransız ve İtalyan kaynaklı haberlere göre, Mandzukic ile Al Duhail arasında anlaşma 18 aylık anlaşma sağlandı. Mandzukic’in yıllık 7 milyon euro civarında maaş alacağı, bu transfer için Juventus’a ise 5.5 milyon euro bonservis ödeneceği ileri sürüldü.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Katarlılar'ı çıldıran olay! İtalya futbolu için felaket...

İlk hedef Falcao'ydu
Hatırlanacağı üzere Galatasaray’da uzun süreli sakatlığını atlatarak yeniden forma giymeye başlayan Radamel Falcao için de Al Duhail’in devrede olduğu iddia edilmişti. Transfermarketweb’de yer alan habere göre, Katar Ligi takımlarından Al-Duhail, Falcao’yu takibe almıştı.

Al Duhail, Falcao yerine Mandzukic ile anlaştı

Al Duhail, Falcao yerine Mandzukic ile anlaştı

    Skorer Mutfak - 24 Aralık 2019
    daha fazla video için

    Son Dakika Spor Haberleri

    TÜM HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Aykut Kocaman şaşırttı! Takımın başında sadece 3 galibiyet...

    Aykut Kocaman şaşırttı! Takımın başında sadece 3 galibiyet...

    Sinan Engin derbinin VAR kayıtlarını açıkladı!

    Sinan Engin derbinin VAR kayıtlarını açıkladı!

    Yeni Malatyaspor’un kamp programı belli oldu

    Yeni Malatyaspor’un kamp programı belli oldu

    Antalyaspor'a Tomas da yaramadı

    Antalyaspor'a Tomas da yaramadı

    Sıradaki Haber