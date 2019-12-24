Al Duhail, Falcao yerine Mandzukic ile anlaştı

Katar kulübü Al Duhail, Mandzukic ile anlaştı. Bir süredir Galatasaraylı Falcao’yu izlediği iddia edilen Al Duhail’in Mandzukic ve Juventus ile yaptığı görüşmelerde anlaşma sağladığı kaydedildi.

Fransız ve İtalyan kaynaklı haberlere göre, Mandzukic ile Al Duhail arasında anlaşma 18 aylık anlaşma sağlandı. Mandzukic’in yıllık 7 milyon euro civarında maaş alacağı, bu transfer için Juventus’a ise 5.5 milyon euro bonservis ödeneceği ileri sürüldü.

İlk hedef Falcao'ydu

Hatırlanacağı üzere Galatasaray’da uzun süreli sakatlığını atlatarak yeniden forma giymeye başlayan Radamel Falcao için de Al Duhail’in devrede olduğu iddia edilmişti. Transfermarketweb’de yer alan habere göre, Katar Ligi takımlarından Al-Duhail, Falcao’yu takibe almıştı.