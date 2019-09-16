Alanya jokeri!

CELAL UMUT EREN

Fenerbahçe’de Aytemiz Alanyaspor deplasmanı öncesi tüm gözler Luiz Gustavo’da olacak. Brezilyalı futbolcu, Ersun Yanal’ın takımında kritik bir rol oynayacak. Gustavo, zorlu deplasmanda 3 farklı görev alacak.

Ersun Yanal’ın transferini çok istediği tecrübeli orta saha, en sıkıntılı anda adeta hızır gibi yetişecek. İlk olarak Emre Belözoğlu olmayacağı için Gustavo, orta sahadaki bu boşluğu kapatacak. Tolga Ciğerci ile beraber orta alanda merkezi paylaşacak başarılı yıldızın bir diğer görevi de defansa yardım olacak. Adil Rami tam hazır olmadığı için stoperde Jailson’un devam etmesi bekleniyor.

Burada Gustavo yine önem kazanacak ve Jailson’un yardımına koşup takıma defansif katkı verecek. Gustavo’nun zaman zaman Zanka-Jailson stoper ikilisinin arasına girip destek olması bekleniyor. Bir diğer görev ise ofansif katkı olacak. Oyunu çift yönlü oynayabilen 32 yaşındaki futbolcu, hücum çıkışlarında da kritik geçiş noktası konumunda. Pas oyununda topu direkt ileri oynayacak Gustavo’nun hem duran toplardan ileri çıkışları isteniyor hem de topla beraber hareket etmesi amaçlanıyor.



Bunların dışında uzaktan şutlarıyla tanınan Luiz Gustavo’nun müsait anlarda bu fırsatları da değerlendirmesi talep ediliyor. Ersun Yanal ve teknik heyet, tecrübeli yıldıza çok güveniyor. Marsilya’da da ligin ilk 3 maçında oynadığı için fiziksel eksiği olmayan deneyimli oyuncunun hiçbir sorunu yok.

Kaptan Emre yok

Kaptan Emre yokSarı-lacivertli takımda kaptan Emre Belözoğlu, Aytemiz Alanyaspor maçının kadrosuna alınmadı. Belindeki ağrıları sebebiyle kadroya dahil edilmeyen 39 yaşındaki futbolcunun tedavisine devam ediliyor. Ayrıca Isla ve Moses’in da sakatlıkları bulunuyor.Yeni transferlerden Adil Rami de ilk kez kadroda. Fiziksel açıdan eksik olduğu için Trabzonspor maçı kadrosunda yer almayan Fransız futbolcunun maça yedek kulübesinde başlaması bekleniyor.