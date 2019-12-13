Alanyaspor – Antalyaspor maçı canlı bahis heyecanı Misli.com'da

Süper Lig tarihinde 7. kez karşılacak taraflardan Alanyaspor, geçtiğimiz hafta Galatasaray karşısında özellikle maçın 2. yarısında Muslera’yı aşamamış ve sayısız gol fırsatını cömertçe harcamıştı. Lige fırtına gibi girmesine rağmen ilerleyen haftalarda düşüşe geçen Erol Bulut’un öğrencileri devreye üst sıralardan kopmadan girmek arzusundalar. Juanfran ve Lokman Gör’ün sakatlıkları sürerken, Welinton Galatasaray maçında gördüğü 4. sarı kartla cezalı duruma düştü.

Fenerbahçe galibiyetinin ardından oynadığı son 7 maçta 3 puan göremeyen Antalyaspor düşme hattına içine girdi. Bülent Korkmaz’la yolları ayırdıktan sonra göreve gelen Stjepan Tomas’la da reaksiyon veremeyen kırmızı beyazlılar sadece Gaziantep beraberliği ile 1 puan alırken, son iki maçta Başakşehir ve 3-1’lik Trabzonspor yenilgisi yaşandı. Bahadır Öztürk ile Harun Kavaklıdere sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecekler.

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Alanyaspor iç sahada oynadığı 7 maçta 4 galibiyet alırken sadece 1 kez kaybetti.

Antalya son 7 lig maçının 6’sını kaybetti.

Alanyaspor’un ligdeki son 6 maçının 5’i 2,5 Gol Altı neticelendi.

Antalyaspor’un son 4 lig maçının 3’ünde 2,5 Gol barajı aşılmadı.

İki takım arasında oynanan son 6 maçın 5’i 2,5 Gol altı skorlarla bitti.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Süper Lig’de tek maç ve canlı bahis yapılabilecek olan haftanın açılış mücadelesine, Misli.com üyelerinin %37’lik kısmı ev sahibi Alanyaspor’un kazanacağı yönünde bahis oynuyorlar.

Misli.com üyelerinin bu karşılaşma için bir diğer tercihi de mücadelenin 2,5 Üst biteceği yönünde.