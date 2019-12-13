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HaberlerSüper Lig Haberleri Alanyaspor Antalyaspor maçı canlı izle: beIN SPORTS 1 İZLE
13.12.2019 - 18:34 |

Alanyaspor Antalyaspor maçı canlı izle: beIN SPORTS 1 İZLE

Bu akşam Süper Lig'de Akdeniz derbisi var. Alanyaspor kendi evinde Antaylaspor'u ağırlıyor. Taraftar ise maçı canlı izlemek için çaba sarf ediyor.

Alanyaspor Antalyaspor maçı canlı izle: beIN SPORTS 1 İZLE

 

Süper Lig'in 15. haftasında 7. sırada bulunan Alanyaspor 16. sıradaki Antalyaspor'u konuk edecek. Alanyaspor zirveye adım adım ilerlemek isterken Antalyaspor ise küme düşma hattından hızla uzaklaşmak istiyor.

ALANYASPOR ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN?

Alanyaspor Antalyaspor maçı bu akşam saat 20.30'da Alanya Oba Stadı'nda oynanacak. Mücadeleyi Zorbay Küçük yönetecek. Karşılaşma beIN SPORTS 1 kanalından canlı yayınlanacak.

Alanyaspor - Antalyaspor muhtemel 11'ler:

Alanyaspor: Marafona, N’Sakala, Tzavellas, Caulker, Baiano, Siopis, Ceyhun, Efecan, Bakasetas, Fernandes, Cisse

Antalyaspor: Ferhat, Nazım, Celustka, Diego, Eren, Ufuk, Hakan, Doğukan, Fredy, Mukairu, Blanco

Alanyaspor Antalyaspor maçını, aşağıdaki linke tıklayıp karşınıza çıkan sayfadan, tek maç, haftalık, aylık ve yıllık paketlerden birini seçip satın aldıktan sonra şifresiz izleyebilirsiniz.

BEIN SPORTS İZLE

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