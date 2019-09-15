Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerFutbolAlanyaspor Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta? Alanya-FB bilet fiyatları
15.09.2019 - 22:18 |

Alanyaspor Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta? Alanya-FB bilet fiyatları

Süper Lig'de 4. haftanın kapanış maçında Alanyaspor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Lige 3'te 3'le başlayarak liderliğe oturan Alanyaspor, bu yıl mutlak şampiyonluk hedefleyen 7 puanlı 3. sıradaki Fenerbahçe ile karşılaşıyor. Peki oldukça çetin bir mücadeleye sahne olması beklenen Alanyaspor Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta?

Alanyaspor Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta? Alanya-FB bilet fiyatları

Alanyaspor Fenerbahçe maçı için geri sayım başladı. Lige iyi bir başlangıç yapan iki takımın mücadelesine sahne olacak zorlu maç öncesi merak edilenleri bir araya getirdik. İşte Alanyaspor Fenerbahçe maçı ile ilgili tüm ayrıntılar...

ALANYASPOR FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Alanyaspor Fenerbahçe maçı 16 Eylül Pazartesi günü saat 20:00'de oynanacak ve zorlu mücadele beIN Sports HD1'den canlı yayınlanacak.

ALANYASPOR FENERBAHÇE BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Alanyaspor Fenerbahçe maçı bilet fiyatları; Maraton ve Kapalı Tribün 100 TL, Kuzey Kale Arkası ve Güney Kale Arkası 60 TL, Misafir Tribünü 78 TL olarak açıklandı.

Metin Diyadin: Gol yediğimizdeki kırılganlığı aşamadık
daha fazla video için
SON DAKİKA
TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Diyarbakır annelerinin oturma eylemine Trabzon'dan destek

Diyarbakır annelerinin oturma eylemine Trabzon'dan destek

İsmail Kartal: "Rakip takım oyunu ilk devre çok soğuttu"

İsmail Kartal: "Rakip takım oyunu ilk devre çok soğuttu"

CSKA Moskova - Anadolu Efes: 65-63

CSKA Moskova - Anadolu Efes: 65-63

Türk Hava Yolları, CEV Challenge Kupası'na katılacak!

Türk Hava Yolları, CEV Challenge Kupası'na katılacak!

Sıradaki Haber