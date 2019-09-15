Alanyaspor Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta? Alanya-FB bilet fiyatları

Alanyaspor Fenerbahçe maçı için geri sayım başladı. Lige iyi bir başlangıç yapan iki takımın mücadelesine sahne olacak zorlu maç öncesi merak edilenleri bir araya getirdik. İşte Alanyaspor Fenerbahçe maçı ile ilgili tüm ayrıntılar...



ALANYASPOR FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?



Alanyaspor Fenerbahçe maçı 16 Eylül Pazartesi günü saat 20:00'de oynanacak ve zorlu mücadele beIN Sports HD1'den canlı yayınlanacak.



ALANYASPOR FENERBAHÇE BİLET FİYATLARI NE KADAR?



Alanyaspor Fenerbahçe maçı bilet fiyatları; Maraton ve Kapalı Tribün 100 TL, Kuzey Kale Arkası ve Güney Kale Arkası 60 TL, Misafir Tribünü 78 TL olarak açıklandı.