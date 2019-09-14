Alanyaspor Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Toto Süper Lig'in 4. haftasında heyecan dolu bir karşılaşma futbolseverleri bekliyor. 9 puanla lider bulunan Alnayaspor 7 puanı bulunan Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Her iki takım da 3 puan için canla başla mücadele verecek. Favoro Fenerbahçe gibi görünse de Alnayaspor'un sürpriz yapması bekleniyor.

ALANYASPOR FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Alanyaspor Fenerbahçe maçı 16 Eylül Pazartesi günü saat 20.00'de Alanya Oba Stadı'nda oynanacak. Mücadeleyi Halis Özkahya yönetecek. Karşılaşma beIN SPORTS 1 kanalından canlı yayınlanacak.

TAKTİK DEĞİŞİYOR

Gustavo'nun gelişiyle saha içi dizilişte değişikliğe gidiliyor. Taktik disiplinden taviz vermeyen Yanal sistemi koruyup ofansif ve defansif anlamda değişiklikler yapıyor.

Sarı lacivertli takımı 4-2-3-1 taktiğiyle oynatan Ersun Yanal Luiz Gustavo'nun gelişiyle birlikte sahada zaman zaman 4-3-3 sistemini de uygulamayı planlıyor. Marsilya'da Luiz Gustavo 4-3-3 sisteminin kilit ismiydi. Yeni sistemin Alanya'da uygulunıp uygulanmayacağı ise merak konusu.