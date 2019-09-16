Alanyaspor-Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Süper Lig'de 4. haftanın perdesi Alanyaspor-Fenerbahçe maçı ile tamamlanıyor. Ligin zirvesinde yer alan Alanyaspor sahasında Lig'de 8 maçtır kaybetmeyen Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Geride kalan üç haftada topladığı 7 puan ile ligin 3. sırasında yer alan Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon yaşanan sürecin ardından bu sezon lig'e çok iyi bir başlangıç yapmış ve taraftarının gönlünü yeniden fethetmişti. Alanyaspor ile bu akşam oynanacak olan müsabaka ile 7. randevusuna çıkacak olan Fenerbahçe geride bıraktığı 6 maçın 4'ünü kazanan taraf oldu. Bir maç Alanyaspor'un galibiyeti ile tamamlanırken 1 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

ALANYASPOR-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Alanyaspor-Fenerbahçe maçı bu akşam saat 20:00'de başlayacak. Halis Özkahya'nın yöneteceği maç beIN SPORTS 1 ekranından naklen yayınlanacak.

Fenerbahçe'de Emre kadroda yok

Fenerbahçe, Süper Lig'in 4'üncü haftasında bu akşam Aytemiz Alanyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Can Bartu Tesisleri'nde, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde saat 10.30'da başlayan idmanda futbolcular ilk olarak koşu, ısınma ve çabukluk hareketleri yaptı. Daha sonra 3 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması gerçekleştirdi. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, öğle saatlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla Alanya'ya hareket edecek.

EMRE BELÖZOĞLU KADRODA YOK

Bu arada tecrübeli futbolcu Emre Belözoğlu, sakatlığı nedeniyle maç kafilesinde yer almadı. Ayrıca Erten Ersu, Hasan Ali, Isla, Moses, Mehmet Ekici, Muhammed, Oytun ve Okan da kadroda bulunmuyor.

Fenerbahçe'nin Alanyaspor kafilesinde şu isimler yer aldı;

"Harun, Altay, Sadık, Zanka, Serdar, Adil, Murat, Nabil, Jailson, Gustavo, Ozan, Tolga, Tolgay, Miha, Alper, Max, Ferdi, Deniz, Garry, Vedat, Mevlüt"

Fenerbahçe, Alanya deplasmanında

Sarı-lacivertli takım, Süper Lig'in 4. haftasında bu akşam lider Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak. Fenerbahçe, ligde oynadığı son 8 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik yaşadı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 4. haftasında bu akşam lider Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak.

Bahçeşehir Okulları Stadı'nın ev sahipliği yapacağı haftanın kapanış mücadelesi, saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Halis Özkahya yönetecek.

Lige iyi bir başlangıç yapan ve 3 maçta 7 puan toplayan Fenerbahçe, karşılaşmadan galip ayrılarak rakibinden liderliği almayı hedefliyor. Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları devam eden Hasan Ali Kaldırım, Mauricio Isla ve Victor Moses, Alanyaspor karşısında forma giyemeyecek.

Fenerbahçe'nin transfer döneminin son günlerinde kadrosuna kattığı Brezilyalı orta saha oyuncusu Luiz Gustavo, teknik direktör Ersun Yanal'ın şans vermesi halinde ilk kez sarı-lacivertli formayı giyecek. Bir diğer yeni transfer Adil Rami'nin ise takımla çalışmalara başlamasına rağmen hazır olmadığı gerekçesiyle forma giymesi beklenmiyor.

Ligde 8 maçtır yenilmiyor

Fenerbahçe, Süper Lig'de yaptığı son 8 maçta mağlup olmadı. Ligde son yenilgisini geçen sezonun 29. haftasında Alanyaspor karşısında 1-0'lık skorla yaşayan sarı-lacivertliler, daha sonra çıktığı 8 müsabakada yenilgi yüzü görmedi.

Bu maçlarda 6 galibiyet alan Fenerbahçe, 2 kez ise sahadan beraberlikle ayrıldı.

Ozan Tufan eski takımına karşı

Fenerbahçe'de milli futbolcu Ozan Tufan, bu akşam eski takımı Alanyaspor'a karşı mücadele edecek. Bu sezon hem sarı-lacivertliler hem de milli takımda gösterdiği performansla dikkati çeken 24 yaşındaki orta saha oyuncusu, 2018-2019'un ikinci yarısında Alanyaspor'da kiralık olarak forma giymişti.

Alanyaspor ile 7. randevu

Fenerbahçe ile Alanyaspor, Süper Lig'de bu akşam 7. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 6 maçtan 4'ünü Fenerbahçe, birini Alanyaspor kazandı, bir müsabaka da berabere sonuçlandı. Fenerbahçe'nin 13 golüne, Alanyaspor 5 golle yanıt verdi.

Geçen sezonki maçları ev sahipleri kazandı, Fenerbahçe 2-0, Alanyaspor 1-0 galip geldi.