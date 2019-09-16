Alanyaspor-Fenerbahçe maçı Misli.com'da tek maç

Lige 3’te 3 ile iyi bir başlangıç yapan Alanyaspor, oynadığı oyunla taraftarının gönlünü kazanan Fenerbahçe’yi konuk ediyor. Sarı lacivertli ekip, Trabzonspor ile oynadığı mücadelede bulduğu fırsatları değerlendiremeyince karşılaşmadan puanları paylaşarak ayrıldı.

Defans hattında yaşadığı eksikliği Rami hamlesiyle çözme umudunda olan Fenerbahçe’de Alanya’ya giden kafilede Rami ve Gustavo da bulunuyor. Sakatlığı bulunan Hasan Ali, Victor Moses ve belindeki ağrı nedeniyle kadroya alınmayan Emre Belözoğlu ise konup ekipteki önemli eksikler.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER•

Fenerbahçe, Süper Lig'de oynadığı son 17 maçtın 12'sinde ilk golü yiyen taraf oldu.• Alanyaspor, oynadığı son 12 resmi mücadelede 1 kez mağlup oldu.• Fenerbahçe, Süper Lig'de oynadığı son 15 deplasman maçında sadece 3 galibiyet alabildi. (6 Beraberlik - 6 Mağlubiyet)

ÖNE ÇIKAN BAHİSLER•

Misli.com’da bu mücadeleye bahis oynayan üyelerden büyük bir kısmı mücadelenin 2,5 Üst biteceği düşüncesindeler.• Maçın başlama düdüğü ile birlikte Canlı İddaa oynayabileceğiniz mücadelede “Sıradaki Gol” ve “Ev sahibi – Deplasman Alt/Üst gol” seçenekleri de bulunuyor.

MİSLİ.COM YORUMCUSU EVREN GÖZ NE DİYOR?

Lider Alanyaspor ve sezona müthiş bir giriş yapan Fenerbahçe, haftanın en zevkli geçmesi beklenen maçına çıkacak. Bu maça KGV ve 2.5 gol üstü ideal seçenekler. Fenerbahçe'nin formda Alanyaspor karşısında galip geleceğini düşünüyorum.