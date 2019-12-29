29.12.2019 - 16:07 |
Aytemiz Alanyaspor - İttifak Holding Konyaspor (CANLI)
Süper Lig'in 17. haftasında Aytemiz Alanyaspor evinde İttifak Holding Konyaspor'u ağırlıyor.
Süper Lig'de ilk devrenin son haftasında Aytemiz Alanyaspor İttifak Holding Konyaspor'u evinde ağırlıyor.
Saat 16.30'da başlayan ve Bahçeşeşehir Okulları Stadyumu'nda başlayaan mücadeleyi hakem Ümit Öztürk yönetiyor.
A. Alanyaspor - İH Konyaspor: 0-0 (İLK YARI OYNANIYOR)
İLK 11'LER
Aytemiz Alanyaspor : Marafona, N'Sakala, Welinton, Caulker, Baiano, Ceyhun, Salih, Campos, Bakasetas, Efecan, Cisse
İttifak Holding Konyaspor: Serkan, Ali, Selim, Anicic, Alper, Jevtovic, Jonsson, Miya, Hadziahmetovic, Milosevic, Daci