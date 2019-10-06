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HaberlerBeşiktaşAlanyaspor maçında Galatasaray uyarısı!
06.10.2019 - 17:04 | | İSTANBUL (İHA)

Alanyaspor maçında Galatasaray uyarısı!

Beşiktaş-Alanyaspor mücadelesi öncesinde stadyum hoparlöründen taraftara uyarı yapıldı. Galatasaray maçında ceza alınmaması için tribünlerden küfür edilmemesi istendi.

Alanyaspor maçında Galatasaray uyarısı!

Süper Lig’in 7. haftasında Alanyaspor’u konuk eden Beşiktaş’ta tribünlere derbi uyarısı yapıldı. Karşılaşmanın başlamasına kısa bir süre kala yapılan anonsta taraftarların küfürlü tezahüratta bulunulmaması istenirken, “9. hafta oynanacak olan Galatasaray maçı öncesinde ceza almamamız için tribünlerden küfürlü tezahürat yapılmamasını rica ederiz” ifadeleri kullanıldı. 8. haftada Ankaragücü deplasmanına gidecek olan siyah-beyazlılar, bir sonraki hafta ise taraftarı önünde Galatasaray ile karşı karşıya gelecek.

    Saha Dışı | Sermiyan Midyat
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