28.09.2019 - 16:42 |
Alanyaspor - Sivasspor maçının ilk 11'leri belli oldu
Süper Lig'in 6. haftasında Lider Alanyaspor evinde Demir Grup Sivasspor'u konuk ediyor.
Süper Lig'de ilk 5 haftada topladığı 13 puan ile lider olan Aytemiz Alanyaspor, Sivasspor'u evinde konuk ediyor.
Saat 17:30'da Alanya Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetecek.
İLK 11'LER:
Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Nsakala, Welinton, Caulker, Juanfran, Siopis, Ceyhun, Fernandes, Bakasetas, Efecan, Cisse
Demir Grup Sivasspor: Samassa, Uğur, Caner, Aaron, Marcelo, Hakan, Mert Hakan, Traore, Fernando, Erdoğan, Yatabare