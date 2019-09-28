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28.09.2019 - 16:42 |

Alanyaspor - Sivasspor maçının ilk 11'leri belli oldu

Süper Lig'in 6. haftasında Lider Alanyaspor evinde Demir Grup Sivasspor'u konuk ediyor.

Alanyaspor - Sivasspor maçının ilk 11'leri belli oldu

Süper Lig'de ilk 5 haftada topladığı 13 puan ile lider olan Aytemiz Alanyaspor, Sivasspor'u evinde konuk ediyor. 

Saat 17:30'da Alanya Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetecek.

İLK 11'LER:

Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Nsakala, Welinton, Caulker, Juanfran, Siopis, Ceyhun, Fernandes, Bakasetas, Efecan, Cisse

Demir Grup Sivasspor: Samassa, Uğur, Caner, Aaron, Marcelo, Hakan, Mert Hakan, Traore, Fernando, Erdoğan, Yatabare

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