Alanyaspor'a yeni sponsor

SÃ¼per Lig lideri Aytemiz Alanyaspor'a dÃ¶vme firmasÄ± Cleopatra Ink, sponsorluk anlaÅŸmasÄ± imzaladÄ±.Â

Cengiz AydoÄŸan Spor Tesisleri'nde gerÃ§ekleÅŸen imza tÃ¶renine, kulÃ¼p baÅŸkanÄ± Hasan Ã‡avuÅŸoÄŸlu ve Cleopatra Ink firmasÄ±nÄ±n sahibi Halil Ä°brahim Karadere katÄ±ldÄ±.Â

Ã‡avuÅŸoÄŸlu, tÃ¶rende yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, Aytemiz Alanyaspor'un ilk kez bir Ã§orap sponsoru olduÄŸunu sÃ¶yledi.Â

Alanya'nÄ±n genÃ§ iÅŸ adamlarÄ±ndan Halil Ä°brahim Karadere'nin sponsor olma talebinin diÄŸer firmalara Ã¶rnek olmasÄ±nÄ± temenni eden Ã‡avuÅŸoÄŸlu, "Bundan sonraki sÃ¼reÃ§te Alanya halkÄ±mÄ±zÄ±n daha duyarlÄ± olacaÄŸÄ±nÄ± ve kulÃ¼bÃ¼mÃ¼ze destek vereceÄŸini umuyoruz." dedi.Â

Karadere ise Avrupa'nÄ±n birÃ§ok Ã¼lkesinde dÃ¶vme stÃ¼dyolarÄ± olan firmalarÄ±nÄ±n Alanya'nÄ±n markasÄ± olduÄŸunu belirtti. Alanya'yÄ± hiÃ§bir zaman unutmayacaklarÄ±nÄ± kaydeden Karadere, "Bu ÅŸehirde doÄŸduk, bu ÅŸehirde ilerleyeceÄŸiz ve sadece bu ÅŸehre destek olacaÄŸÄ±z. HayÄ±rlÄ± ve uÄŸurlu olsun" diye konuÅŸtu.