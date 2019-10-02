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02.10.2019 - 09:35 |

Alanyaspor'da Juanfran ve Salih Uçan şoku

Aytemiz Alanyaspor, yeni transfer Juanfran'ın sakatlığı nedeniyle 6 ay, Salih Uçan'ın ise 2 ile 4 hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

Alanyaspor'da Juanfran ve Salih Uçan şoku

Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor'da sakatlık şoku yaşanıyor... Akdeniz ekibinden yapılan açıklamada Juanfran'ın sol diz çapraz bağının yırtıldığı ve 6 ay sahalardan uzak kalacağı belirtildi. 

Salih Uçan'da menisküs yırtığı

Bir diğer yeni transfer Salih'in ise 2 ile 4 hafta sahalardan uzak kalacağının yer aldığı açıklama şöyle:

Kulüp doktorumuz İsmail Yetkin, Demir Grup Sivasspor maçında sakatlanan futbolcumuz Juan Francısco Moreno Fuertes ve antrenmanda sakatlanan futbolcumuz Salih Uçan'ın sağlık durumları hakkında bilgi verdi.

Kulüp doktorumuz İsmail Yetkin, Demir Grup Sivasspor maçında sakatlanan futbolcumuz Juan Francısco Moreno Fuertes ve antrenmanda sakatlanan futbolcumuz Salih Uçan'ın sağlık durumları hakkında bilgi verdi. Dr. İsmail Yetkin, sol diz çapraz bağında yırtık tespit edilen Juan Francısco Moreno Fuertes'ın tedavi sürecinin başladığını ve yaklaşık 6 ay sahalardan uzak kalacağını söyledi. Dr. Yetkin, sağ diz arka menisküsünde yırtık tespit edilen futbolcumuz Salih Uçan'ın da tedavi sürecinin başladığını ve 2 ile 4 hafta sahalardan uzak kalacağını belirtti.

Alanyasporda Juanfran ve Salih Uçan şoku

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