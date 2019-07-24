24.07.2019 - 23:16
Alanyaspor'da Lokman Gör şoku
Alanyaspor, yeni transfer Lokman Gör'ün sol diz ön çapraz bağının koptuğunu ve 6 ay sahalardan uzak kalacağını açıkladı.
Alanyaspor, yeni transfer Lokman Gör'ün sakatlığı nedeniyle 6 ay sahalardan uzak kalacağını açıkladı.
Alanyaspor'dan yapılan açıklama şu şekilde:
Takımımızın Antalyaspor ile oynadığı hazırlık maçında sakatlanan futbolcumuz Lokman Gör’ün bugün Ankara’da çekilen MR’ında, sol diz ön çapraz bağının koptuğu tespit edildi. Önümüzdeki günlerde ameliyat olacak Lokman Gör, yaklaşık 6 ay sahalardan uzak kalacak.