Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerAytemiz AlanyasporAlanyaspor'da Lokman Gör şoku
24.07.2019 - 23:16

Alanyaspor'da Lokman Gör şoku

Alanyaspor, yeni transfer Lokman Gör'ün sol diz ön çapraz bağının koptuğunu ve 6 ay sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

Alanyaspor'da Lokman Gör şoku

Alanyaspor, yeni transfer Lokman Gör'ün sakatlığı nedeniyle 6 ay sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

Alanyaspor'dan yapılan açıklama şu şekilde:

Takımımızın Antalyaspor ile oynadığı hazırlık maçında sakatlanan futbolcumuz Lokman Gör’ün bugün Ankara’da çekilen MR’ında, sol diz ön çapraz bağının koptuğu tespit edildi. Önümüzdeki günlerde ameliyat olacak Lokman Gör, yaklaşık 6 ay sahalardan uzak kalacak.

Kruse'den Nuri Şahin itirafı:Bana harika şeyler söyledi
daha fazla video için
SON DAKİKA
TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

A Milli Erkek Basketbol Takımı çalışmalarını sürdürdü

A Milli Erkek Basketbol Takımı çalışmalarını sürdürdü

Karaman fırça attı, Yusuf sitem etti

Karaman fırça attı, Yusuf sitem etti

MKE Ankaragücü'nde yeni sezon hazırlıkları

MKE Ankaragücü'nde yeni sezon hazırlıkları

Trabzonspor’a Çek forvet Patrick Schick

Trabzonspor’a Çek forvet Patrick Schick

Sıradaki Haber