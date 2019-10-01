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01.10.2019 - 17:20 |

Alanyaspor'dan Fenerbahçe'ye 'Göz ucu' göndermesi!

A. Alanyaspor, TFF'nin Fenerbahçe'nin itirazını reddedip "kural hatası yok" açıklaması sonrası manidar paylaşım geldi.

Alanyaspor'dan Fenerbahçe'ye 'Göz ucu' göndermesi!

Fenerbahçe'nin Alanyaspor maçında kural hatası iddiasıyla yaptığı başvuru TFF tarafından reddedildi. Bu kararın ardından Alanyaspor'dan Fenerbahçe'ye gönderme yapılan bir paylaşım geldi. 

Fenerbahçe yaptığı itiraz açıklamasında "Cisse, göz ucuyla topu takip etmek suretiyle kendisi ve takımı lehine avantaj yaratmıştır" ifadelerini kullanmıştı.

Bu ifadelere gönderme Alanyaspor, Cisse'nin göz ucuyla bakan fotoğrafını kullanarak bir video paylaştı.

Alanyaspordan Fenerbahçeye Göz ucu göndermesi

 

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