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01.08.2019 - 14:46| KAYSERİ, (DHA)

Alanyasporlu Lokman, Kayseri'de ameliyat oldu

Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor'un 28 yaşındaki futbolcusu Lokman Gör, geçirdiği sakatlık sonrası Kayseri'de sol dizinden ameliyat oldu.

Alanyasporlu Lokman, Kayseri'de ameliyat oldu

Antalyaspor ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan Alanyasporlu stoper Lokman Gör, Kayseri'de Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Sinan Karaoğlu tarafından ameliyat edildi. Futbolcuya, sol diz ön çapraz bağ ve dış menisküs tamiri ameliyatı yapıldı. Başarılı geçen operasyon sonrası, futbolcunun 4 ay sonra koşulara başlayabileceği belirtildi.

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