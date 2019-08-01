Alanyasporlu Lokman, Kayseri'de ameliyat oldu

Antalyaspor ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan Alanyasporlu stoper Lokman Gör, Kayseri'de Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Sinan Karaoğlu tarafından ameliyat edildi. Futbolcuya, sol diz ön çapraz bağ ve dış menisküs tamiri ameliyatı yapıldı. Başarılı geçen operasyon sonrası, futbolcunun 4 ay sonra koşulara başlayabileceği belirtildi.