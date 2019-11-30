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30.11.2019 - 17:32 | | MADRİD (AA)

Alaves-Real Madrid: 1-2

La Liga'da Real Madrid, Alaves deplasmanında zorlanmasına rağmen kazandı.

Alaves-Real Madrid: 1-2

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 15. haftasında Real Madrid, zorlu geçen Alaves deplasmanından 3 puanı 2-1'lik skorla aldı.

İlk yarısı 0-0 eşitlikle sona eren karşılaşmanın ikinci yarısında Real Madrid'in golleri defans oyuncuları Sergio Ramos (Dk. 51) ve Dani Carvajal'dan (Dk. 69) geldi.

Ev sahibi Alaves'in tek golünü ise Sergio Ramos'un sebep olduğu penaltıda 65. dakikada topu ağlara gönderen Lucas Perez kaydetti.

Real Madrid bu galibiyetle puanını 31'e yükseltip, Barcelona'yı (28) geçerek liderliğe oturdu.

Barcelona, 15. haftanın önemli karşılaşmasında pazar günü deplasmanda Atletico Madrid'e karşı oynayacak. Alaves ise 18 puanda kaldı.

Alaves-Real Madrid: 1-2
 

 

 

 

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