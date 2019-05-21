Alaves'te Garitano dönemi

Alaves Kulübü, Abelardo Fernandez'den boşalan teknik direktörlük görevi için Garitano ile Haziran 2020'ye kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.

Alicante, Castellon ve Leganes gibi takımları çalıştıran 49 yaşındaki İspanyol teknik direktör Garitano, son olarak geçen yıl Real Sociedad'da görev yaptı.

La Liga'da 50 puan toplayan Alaves, sezonu 11. sırada tamamladı.