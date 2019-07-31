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HaberlerGalatasarayAlbayrak: Emre Mor'u birazdan KAP'a bildireceğiz
31.07.2019 - 13:05| İHA

Albayrak: Emre Mor'u birazdan KAP'a bildireceğiz

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Emre Mor'u birazdan KAP'a bildireceklerini açıkladı.

Galatasaray yönetimi, Emre Mor transferinde mutlu sona ulaştı.

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Emre Mor'u birazdan KAP'a bildireceklerini açıkladı.

Emre’nin krampon kutuları çöpte

Galatasaray’a transferi resmiyete kavuşmak üzere olan Emre Mor, Celta Vigo’da tesislere giderek takım arkadaşlarıyla vedalaştı. Ancak futbolcunun ayrılığının ardından kulüp ilginç bir harekette bulundu.

Genç oyuncudan kalan malzemelerin çöpe atıldığı ortaya çıktı. Futbolcuya ait krampon kutularının çöpe atılmış görüntüleri ortaya çıktı. Eldesmarque internet sitesinde Emre’nin satın alma opsiyonlu kiralık sarı-kırmızılılara gidecek olmasına karşın eşyalarına böyle bir muamele yapılmasının dikkat çekici olduğu belirtildi.

Albayrak: Emre Moru birazdan KAPa bildireceğiz

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