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15.10.2019 - 23:59 |

Alexander Sörloth'tan hayat öpücüğü

Norveç milli takımıyla mücadele eden Trabzonsporlu Alexander Sörloth, Romanya ile oynanan maçta 90+2. dakikada sahneye çıktı ve takımına 1 puan kazandırdı: 1-1

Alexander Sörloth'tan hayat öpücüğü

Skorer

Trabzonsporlu Alexander Sörloth durmuyor... Golcü futbolcu bu kez de Norveç milli takımıyla sahneye çıktı.

Norveç'in EURO 2020 Elemeleri F Grubu'nda deplasmanda Romanya ile karşılaştığı maçın 46. dakikasında oyuna giren Sörloth 90+2. dakikada topu ağlara gönderdi ve takımına 1 puan kazandırdı.

Ayrıca Romanya forması giyen Galatasaraylı Florin Andone de 63. dakikada oyuna dahil oldu.

Bu sezon Trabzonspor adına 13 resmi maçta 6 gol kaydeden 'Kuzey Fırtınası' lakaplı Sörloth son olarak Çaykur Rizespor maçında gol kaydetmişti.

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