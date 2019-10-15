15.10.2019 - 23:59 |
Alexander Sörloth'tan hayat öpücüğü
Norveç milli takımıyla mücadele eden Trabzonsporlu Alexander Sörloth, Romanya ile oynanan maçta 90+2. dakikada sahneye çıktı ve takımına 1 puan kazandırdı: 1-1
Skorer
Trabzonsporlu Alexander Sörloth durmuyor... Golcü futbolcu bu kez de Norveç milli takımıyla sahneye çıktı.
Norveç'in EURO 2020 Elemeleri F Grubu'nda deplasmanda Romanya ile karşılaştığı maçın 46. dakikasında oyuna giren Sörloth 90+2. dakikada topu ağlara gönderdi ve takımına 1 puan kazandırdı.
Ayrıca Romanya forması giyen Galatasaraylı Florin Andone de 63. dakikada oyuna dahil oldu.
Bu sezon Trabzonspor adına 13 resmi maçta 6 gol kaydeden 'Kuzey Fırtınası' lakaplı Sörloth son olarak Çaykur Rizespor maçında gol kaydetmişti.