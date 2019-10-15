Alexander Sörloth'tan hayat öpücüğü

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Trabzonsporlu Alexander Sörloth durmuyor... Golcü futbolcu bu kez de Norveç milli takımıyla sahneye çıktı.

Norveç'in EURO 2020 Elemeleri F Grubu'nda deplasmanda Romanya ile karşılaştığı maçın 46. dakikasında oyuna giren Sörloth 90+2. dakikada topu ağlara gönderdi ve takımına 1 puan kazandırdı.

Ayrıca Romanya forması giyen Galatasaraylı Florin Andone de 63. dakikada oyuna dahil oldu.

Bu sezon Trabzonspor adına 13 resmi maçta 6 gol kaydeden 'Kuzey Fırtınası' lakaplı Sörloth son olarak Çaykur Rizespor maçında gol kaydetmişti.